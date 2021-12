Philips 241E1SC: il monitor adatto a tutto, a meno di 130 euro

9 December 2021 – 18:53

Il monitor Philips 241E1SC è un prodotto dal rapporto qualità/prezzo incredibile ideale per ogni attività grazie al supporto al FreeSync.

The post Philips 241E1SC: il monitor adatto a tutto, a meno di 130 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico