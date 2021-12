Apple-Cina: patto segreto da 275 miliardi di dollari

9 December 2021 – 13:29

Secondo The Information, Apple ha sottoscritto un accordo segreto da 275 miliardi di dollari con la Cina per evitare i rigidi controlli delle autorità.

