Tra super green pass e nuove restrizioni, come funzionano gli spostamenti a Natale

8 Dicembre 2021 – 9:20

In zona bianca e gialla nessuna ulteriore regola rispetto a quelle già in vigore per prendere autobus, treni o aerei. In zona arancione invece, gli spostamenti sono concessi solo a chi ha il certificato rafforzato

Fonte: Wired