Space Adventures: Yusaku Maezawa in volo verso la ISS

8 Dicembre 2021 – 13:45

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è partito stamattina per raggiungere la ISS, a bordo della quale rimarrà fino al 20 dicembre.

The post Space Adventures: Yusaku Maezawa in volo verso la ISS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico