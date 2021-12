Nexxt Mobile: 90GB in 5G a soli 7,95€ con Fastweb!

8 Dicembre 2021 – 16:45

La promozione di Fastweb pensata per chi necessita di avere un buon quantitativo di internet senza spendere più di 8 euro al mese è la Nexxt Mobile. Attualmente questa tariffa è disponibile ONLINE fino al 9 Dicembre 2021 senza sostenere costi iniziali oltre a quello del canone mensile. Come tutte le offerte di Fastweb anche […]

