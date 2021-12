Mitto offre un servizio di spionaggio via telefono

8 December 2021 – 16:04

Secondo il Bureau of Investigative Journalism. l’azienda svizzera Mitto offre un servizio che permette la sorveglianza attraverso le reti telefoniche.

