Ingenuity vola per la 17esima volta su Marte

8 December 2021 – 12:29

Nonostante una breve interruzione delle comunicazioni tra l’elicottero e Perseverance, Ingenuity ha completato anche il 17esimo volo su Marte.

The post Ingenuity vola per la 17esima volta su Marte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico