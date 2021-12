Il 2021 secondo Google: i più cercati in Italia

8 December 2021 – 12:15

Sport, Covid-19, tennis, Green Pass: questi e altri i temi che hanno caratterizzato il 2021 degli italiani secondo quanto emerge dalle ricerche su Google.

The post Il 2021 secondo Google: i più cercati in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico