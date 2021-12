Cardano è la crypto del momento segnando una bull run oltre il 13%

8 December 2021 – 9:18

Se Bitcoin spaventa allora è il caso di concentrarsi su Cardano, la criptovaluta del momento che sta segnando una bull run pari al’11%.

The post Cardano è la crypto del momento segnando una bull run oltre il 13% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico