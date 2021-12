Viminale: tutto bene nel giorno del Green Pass rafforzato

7 December 2021 – 13:25

Il Viminale questa volta non pubblica cifre ufficiali, ma racconta di una prima giornata di Green Pass rafforzato passato senza disordini.

