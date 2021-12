JBL Charge 5: il diffusore Bluetooth più amato al minimo storico

7 December 2021 – 18:42

Il JBL Charge 5 è uno dei migliori diffusori Bluetooth attualmente disponibili sul mercato con 40W di potenza e funzione power bank.

