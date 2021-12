Gobran AX16: il repeater con Wi-Fi 6 da 1800Mbps

7 December 2021 – 13:15

Il ripetotire Wi-Fi 6 Gobran AX16 è la soluzione per chi necessita di espandere la copertura della rete wireless, senza alcuna perdita prestazionale.

