Storie di Risorgimento Digitale da domani su RaiPlay

6 December 2021 – 19:11

Storie di Risorgimento Digitale è una docu-serie, trasmessa su RaiPlay da domani, che racconta le vicende di otto persone e strutture pubbliche/private.

The post Storie di Risorgimento Digitale da domani su RaiPlay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico