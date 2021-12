LEGO, castello Darth Vader (introvabile): L’OFFERTA

6 December 2021 – 16:35

Un set con oltre 1000 mattoncini per costruire la fortezza del pianeta Mustafar vista nelle pellicole di Star Wars: l’occasione su Amazon.

The post LEGO, castello Darth Vader (introvabile): L’OFFERTA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico