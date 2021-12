iPad: i nuovi modelli che Apple lancerà nel 2022

6 December 2021 – 18:28

Secondo l’insider di Bloomberg Mark Gurman, durante il 2022 Apple lancerà sul mercato dei nuovi modelli di iPad Pro, Air e “entry level”.

Fonte: Punto Informatico