Gravatar e scraping: 167 milioni di utenti colpiti

6 December 2021 – 10:42

La piattaforma precisa che non si è trattato di un attacco, ma le informazioni degli iscritti sono comunque state distribuite online.

