Davvero l’Italia ha bloccato il riconoscimento facciale?

6 December 2021 – 10:23

Con il decreto legge Capienze entra in vigore lo stop fino la 2023 per la videosorveglianza biometrica, ma non per la pubblica amministrazione e la magistratura. Un compromesso che fa discutere le associazioni a tutela della privacy

Fonte: Wired