Apple: il visore punta a giochi, media e comunicazioni

6 December 2021 – 19:15

Secondo l’analista Mark Gurman, il visore di Apple, per funzioni e caratteristiche, sarà destinato agli ambiti gaming, media e comunicazioni.

