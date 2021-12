Alle 18 con in naso in su: questa sera passa la ISS

6 December 2021 – 10:38

La Stazione Spaziale sarà visibile questa sera dalle 18.03 alle 18.08: ecco come osservarla alta nel cielo durante il suo attraversamento.

Fonte: Punto Informatico