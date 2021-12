Malware nascosto in KMSpico ruba le criptovalute

5 December 2021 – 13:25

In una versione del tool KMSpico è nascosto il malware Crytbot che raccoglie diversi dati sensibili, tra cui le password dei portafogli di criptovalute.

Fonte: Punto Informatico