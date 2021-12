Lenovo: smart working dall’isola di Robinson Crusoe

5 December 2021 – 12:43

Grazie all’iniziativa Work for Humankind è possibile lavorare da remoto sull’isola di Robinson Crusoe, aiutando la comunità locale in varie attività.

