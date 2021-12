Dipendenti del governo USA spiati da Pegasus

5 Dicembre 2021 – 13:45

Almeno nove funzionari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che lavorano in Uganda, sono stati attaccati dallo spyware sviluppato da Pegasus.

The post Dipendenti del governo USA spiati da Pegasus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico