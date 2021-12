We Accept Crypto: Coinbase ti premia, ecco come!

4 December 2021 – 21:00

Con lo slogan We Accept Crypto, Coinbase vuole ringraziare tutte le imprese e i professionisti che hanno deciso di accettare le crtiptovalute come sistema di pagamento. Grazie a questa iniziativa sia l’imprenditore che il cliente potranno ricevere un gradito omaggio. Nello specifico, è previsto per il commerciante un adesivo da mettere nella vetrofania della propria […]

Fonte: Punto Informatico