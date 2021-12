Trenitalia, forti ritardi per un problema al software

4 December 2021 – 15:52

Treni in tilt in tutta Italia a causa di un problema software che ha gravato sulle stazioni di Firenze, bloccando quasi tutto il traffico tra Nord e Sud.

The post Trenitalia, forti ritardi per un problema al software appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico