Gazprom controlla VKontakte e non è una buona notizia

4 December 2021 – 15:10

Vladimir Putin ha mosso le proprie pedine e spostando Gazprom ha ottenuto lo scacco matto su Vkontakte, il principale social network russo.

