Bitcoin crolla, giù in picchiata: -16% in un giorno

4 December 2021 – 10:43

La settimana nera delle crypto si chiude con un vero e proprio schianto di Bitcoin: la moneta virtuale per eccellenza ha perso oltre il 16% in 24 ore.

The post Bitcoin crolla, giù in picchiata: -16% in un giorno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico