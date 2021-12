Windows 11: sostituire Edge diventa più facile

3 December 2021 – 13:05

La Preview Build 22509 di Windows 11 consente di sostituire Edge con un altro browser predefinito a piacere in modo più semplice e intuitivo.

Fonte: Punto Informatico