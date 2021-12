Nel 2022 arriverà lo smartwatch di Google

3 December 2021 – 7:30

Entro il 2022 Google avrà portato sul mercato il suo primo smartwatch della gamma Pixel: un forte impulso per Wear OS, un grosso ostacolo per Apple Watch.

