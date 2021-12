KKR, TIM, il Governo e l’ipotesi Golden Power

3 December 2021 – 10:04

L’Esecutivo non esclude la possibilità di ricorrere allo scudo protettivo, ma per il momento si limita a osservare l’evolversi della trattativa.

