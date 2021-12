Il Sole a 300 megapixel, ecco la dettagliatissima foto

3 December 2021 – 19:27

L’astrofotografo Andrew McCarthy ha realizzato una dettagliatissima foto del sole, costituita da 150.000 immagini e da ben 300 megapixel.

The post Il Sole a 300 megapixel, ecco la dettagliatissima foto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico