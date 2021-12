Biella, braccio finto per il vaccino: l’idea nasce online

3 December 2021 – 9:42

Il braccio finto di Biella non è certo stata un’idea geniale, ma le origini vengono da lontano e viaggiano nella galassia online del mondo no-vax.

