Amazfit Neo: lo smartwatch vintage dal cuore hi-tech a soli 20 euro

3 December 2021 – 13:30

L’Amazfit Neo è uno degli smartwatch più accessibili del mercato, con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile e ben 28 giorni di autonomia.

