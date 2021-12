Dona un giocattolo tramite Amazon e Croce Rossa

2 December 2021 – 16:20

Amazon consente di donare un giocattolo alla Croce Rossa, la quale si occuperà di redistribuirlo a Natale ai bambini di famiglie bisognose.

The post Dona un giocattolo tramite Amazon e Croce Rossa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico