Amazon investe in 18 progetti di energia rinnovabile

2 December 2021 – 19:02

Amazon ha annunciato un investimento in altri 18 progetti di energia rinnovabile (eolico e solare), uno dei quali è previsto in Italia (40 MW).

Fonte: Punto Informatico