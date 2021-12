Twitch: apprendimento automatico controllo i troll

1 December 2021 – 10:21

Twitch ha deciso di introdurre una nuova funzione che agisce rilevando in automatico i probabili o possibili disturbatori dei contenuti video.

