Snapdragon 8 Gen 1 è il nuovo SoC di Qualcomm

1 December 2021 – 10:11

Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8 Gen 1, il successore dello Snapdragon 888 che verrà utilizzato da Samsung nella serie Galaxy S22.

