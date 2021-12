Prova a vendere la PS5, gli sparano

1 December 2021 – 10:37

Un ragazzo di 19 anni ha messo in vendita la propria PlayStation 5, accettando di incontrare l’acquirente di persona, finendo però con un proiettile nel fianco.

