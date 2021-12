L’emergenza Covid-19 ha messo in ombra la lotta all’Hiv

1 December 2021 – 17:00

Le popolazioni più fragili, come le persone affette da Aids, pagano un conto più alto nei confronti della pandemia. In occasione del World Aids Day alcuni esperti fanno il punto sulle strategie per non perdere i traguardi raggiunti negli ultimi anni

Fonte: Wired