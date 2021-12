Kensington VeriMark Pro: la massima sicurezza a portata di dito

1 December 2021 – 13:13

Il Kensington VeriMark Pro è uno dei migliori lettori di impronte attualmente in commercio con supporto a FIDO U2F e certificazione GDPR.

