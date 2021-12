Discoteche e palestre: il bonus si chiede online (da oggi)

1 December 2021 – 10:14

Per richiedere il contributo Sostegni Bis dedicato a palestre, discoteche e teatri occorre passare attraverso l’apposito servizio online del Fisco.

The post Discoteche e palestre: il bonus si chiede online (da oggi) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico