Crucial P5: SSD NVMe M2 da 2TB a prezzo stracciato

1 December 2021 – 16:09

Performance di fascia alta per la SSD di Crucial proposta oggi in sconto su Amazon con uno sconto che supera abbondantemente i 100 euro.

The post Crucial P5: SSD NVMe M2 da 2TB a prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico