Clearview AI: multa per violazione della privacy

1 December 2021 – 12:45

Possibile multa di 17 milioni di sterline nel Regno Unito per Clearview AI, in quanto ha raccolto immagini in violazione della legge sulla privacy.

