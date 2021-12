Chrome OS 96: nuove funzionalità per la fotocamera

1 December 2021 – 15:54

L’app Fotocamera di Chrome OS 96 permette di effettuare la scansione dei documenti, controllare una fotocamera esterna ed eseguire altre operazioni.

