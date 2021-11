Ufficiale: Meta deve vendere Giphy

30 November 2021 – 12:48

Come ipotizzato ieri, la Competition and Markets Authority (CMA) ha ordinato a Meta di vendere Giphy. Al termine dell’indagine avviata a giugno 2020, l’autorità antitrust del Regno Unito ha stabilito che l’acquisizione può ostacolare la concorrenza e limitare la competizione nel mercato della pubblicità digitale. Meta-Giphy: acquisizione non approvata In linea con i risultati preliminari […]

