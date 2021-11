Special Giga Vodafone: 70GB a soli 7,99€

30 November 2021 – 19:00

Oltre alla promozione di Fastweb a meno di 8 euro al mese anche Vodafone decide di lanciare la sua promozione Special Giga disponibile solo fino a questa sera. Vodafone Special Giga: i dettagli La tariffa che vedremo tra poco risulta attivabile solo ONLINE ed esclusivamente richiedendo la portabilità da alcuni MVNO. Tra gli operatori virtuali […]

The post Special Giga Vodafone: 70GB a soli 7,99€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico