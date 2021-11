Speaker BT con display Pixel Art e Tetris: -25%

30 November 2021 – 13:21

Uno speaker Bluetooth con display 16×16 pixel, Tetris e Snake: ecco l’offerta che stavi cercando per il miglior regalo hi-tech di Natale.

The post Speaker BT con display Pixel Art e Tetris: -25% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico