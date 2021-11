Perché Ken il Guerriero è (e rimarrà sempre) indimenticabile

30 Novembre 2021 – 18:20

Chi è cresciuto a metà degli anni ’80 con i cartoni animati ispirati al manga di Buronson Hokuto no Ken ricorderà per sempre – ancor più che il protagonista Kenshiro – i suoi comprimari: da Rei a Shin, da Sauzer a Juza, passando per il re, Raoul.

