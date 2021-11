Fuorigioco? Giù la bandierina, deciderà l’IA

30 November 2021 – 10:32

La FIFA si affida all’Intelligenza Artificiale per una migliore e più rapida identificazione delle azioni di fuorigioco nelle partite di Calcio.

The post Fuorigioco? Giù la bandierina, deciderà l’IA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico