Fedora 33 raggiunge la fine del suo ciclo di vita

30 November 2021 – 16:36

Fedora Project ha annunciato la fine del ciclo di vita di Fedora 33. Non riceverà più aggiornamenti, neppure importanti patch di sicurezza.

