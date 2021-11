Eni, Edison e Snam gettano le basi dell’idrogeno in Italia

30 November 2021 – 16:37

Eni, Edison e Snam hanno gettato le basi del futuro a idrogeno del nostro Paese avviando una piattaforma congiunta di R&D per lo sviluppo della filiera.

The post Eni, Edison e Snam gettano le basi dell’idrogeno in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico